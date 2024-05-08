В Усвятах активисты высадили саженцы деревьев в рамках акции «Сад памяти»

21:33, 08 мая 2024, ПАИ

Ежегодно в преддверии 9 Мая активисты высаживают саженцы деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Родины. Накануне Дня Победы работники администрации Усвятского района совместно со специалистами Усвятской сельской волости приняли участие в ежегодной акции «Сад памяти». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Данная акция взяла своё начало в 2020 году. Наш район не остался в стороне. Так, в деревне Чурилово Усвятского района в 2020 году рядом с братским захоронением был заложен «Сад памяти». Ежегодно перед празднованием 9 Мая проводится осмотр посаженных ранее саженцев, и если некоторые из них не прижились, на их место высаживаются новые. В этот раз было посажено порядка тридцати хвойных саженцев. «Сад памяти» – это не просто акция, это начало хорошей традиции, которая призвана сохранить память наших предков, историю страны и каждой семьи», – пишет газета.

Главная цель акции «Сад памяти» – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что «Сад памяти» из лип высадили в Пустошке в преддверии Дня Победы.