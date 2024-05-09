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Общество

День Победы отмечают сегодня в России

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отмечают в России сегодня, 9 мая. Об этом сообщает портал calend.ru.

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года. Этот конфликт стал самым крупным вооружённым столкновением в истории человечества.

9 мая в Москву доставили акт о капитуляции фашистской Германии. 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимал парад маршал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце войны фронтов.

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