Борис Елкин: День Победы символизирует мужество, силу духа и патриотизм нашего народа

10:04, 09 мая 2024, ПАИ

С Днём Победы поздравил жителей региона глава города Пскова Борис Елкин. Поздравление опубликовано в Telegram-канале главы.

Борис Елкин отметил, что этот день символизирует мужество, силу духа и патриотизм нашего народа, победу над фашизмом и окончание страшной войны, которая принесла много страданий и потерь.

«Для многих семей это день уважения и благодарности предкам, которые отдали свои жизни за нашу свободу. День памяти о прошлом и надежды на светлое будущее, свободное от войн», – подчеркнул он.

«Пусть мир и благополучие будут в каждом доме, а наша страна процветает и становится ещё сильнее. С Днём Победы, друзья!» – заключил глава города.