Филиал «Экопрома» приглашает псковичей присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн

12:25, 09 мая 2024, ПАИ

Коллектив филиала ООО «Экопром» поздравил жителей Псковской области с Днём Победы. Поздравление опубликовано в группе «Мехуборка Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Низкий поклон нашим ветеранам! В наших сердцах живёт и будет жить всегда память о вашем мужестве и героизме, осознание того, что именно вы, ваша самоотверженность, любовь к Родине, готовность жертвовать собой ради будущих поколений позволили победить страшное зло, которое принёс миру фашизм. Сегодня больше всего хочется пожелать мирного неба, здоровья, душевного спокойствия, счастливой и долгой жизни!» – говорится в сообщении.

Кроме того, псковичей приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк» онлайн. В комментариях к посту в группе филиала (vk.com/wall-181731031_5259) можно опубликовать фотографии героев и рассказать всем об их подвиге.

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.