Музыкальную программу представил оркестр Псковского спецназа на площади Ленина

14:31, 09 мая 2024, ПАИ

Музыкальную программу представил оркестр Псковского спецназа на площади Ленина в Пскове сегодня, 9 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня жителей и гостей города ожидают концерты и музыкальные представления. Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.

С фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.