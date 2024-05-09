Музыкальную программу представил оркестр Псковского спецназа на площади Ленина
Музыкальную программу представил оркестр Псковского спецназа на площади Ленина в Пскове сегодня, 9 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Напомним, что сегодня жителей и гостей города ожидают концерты и музыкальные представления. Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.
С фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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