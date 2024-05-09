Руководитель «Следа Пантеры» рассказала об итогах «Вахты памяти – 2024» в Пустошкинском районе

14:28, 09 мая 2024, ПАИ

Об итогах «Вахты памяти – 2024» в Пустошкинском районе рассказала руководитель областной военно-патриотической поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева во время телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«Передаем большие поздравления с великим праздником – Днем Победы, и большой привет с международной выставки «Россия», с самого сердца Москвы. Здесь сегодня представлена экспозиция поискового движения, представлены пять историй воинов, которые погибли, сражаясь за псковскую землю», – сказала она.

Также Анна Шуняева напомнила, что 8 мая в Пустошкинском районе завершилась поисковая экспедиция «Вахта Памяти – 2024».

«Были обнаружены останки ста воинов, захоронены 99 воинов. Так как имя одного воина удалось установить – им оказался Иванов Николай 1924 года рождения из Республики Марий Эл – его останки переданы на родину для дальнейшего захоронения рядом с семьей», – рассказала она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.