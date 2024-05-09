Творческие коллективы Пскова представили танцевальную программу в сквере 60-летия Великого Октября

14:56, 09 мая 2024, ПАИ

Творческий коллектив студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств, а также молодёжный центр Пскова представили танцевальную программу в сквере 60-летия Великого Октября. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня жителей и гостей города ожидают концерты и музыкальные представления. Полную программу мероприятий смотрите по ссылке.

С фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.