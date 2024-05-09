Внучка героя Великой Отечественной рассказала, как её семья празднует День Победы

15:18, 09 мая 2024, ПАИ

Как проходит празднование Дня Победы в её семье, рассказала внучка героя Великой Отечественной войны Янина Руднева в рамках телемарафона в честь Дня Победы на телеканале «Первый Псковский».

«9 Мая – это великий праздник. Мы, конечно, ходили всегда на парад Победы. Но так как он сейчас не проводится, мы были у Вечного огня, возлагали цветы, конечно, поздравили бабушку, дедушку. Раньше принимали участие в шествии «Бессмертного полка» в Петербурге. Это было очень красиво и невероятно, эмоции очень сильные», – поделилась она. Также гостья эфира рассказала о значимости того, что ей передали медаль её дедушки – героя Великой Отечественной войны.

«Это было очень важное и неожиданное событие. Более неожиданным было, что медаль нашлась в Прибалтике. Я нашла этого мужчину, который нашёл и выкупил эту медаль. Эмоции переполняли. Я его сегодня поздравляла с праздником. Я ему безмерно благодарна за этот поступок», – сказала она и добавила, что её сын продолжил дело дедушки и сейчас служит моряком.

«Всех поздравляю с великим праздником! Спасибо огромное нашим ветеранам, мы всегда будем помнить ваш подвиг, всегда будем на вас равняться. Спасибо за мирное небо!» – заключила она.

Прямую трансляцию марафона можно посмотреть в эфире телеканала «Первый Псковский», на портале Псковского агентства информации, в официальной группе канала и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что с фотографиями и видео, а также со всеми новостями, которые посвящены празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.