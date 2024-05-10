Автобус с людьми упал с моста в реку в Санкт-Петербурге
Пассажирский автобус, в котором находилось около 20 человек, упал с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.
Водитель автобуса не справился с управлением, отметили оперативные службы.
По предварительным данным, трое человек погибли, шесть госпитализированы. Пострадавшим в ДТП оказывают оперативную помощь, отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия происшествия. В спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники.
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