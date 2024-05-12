Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

09:03, 12 мая 2024, ПАИ

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры, сообщает calend.ru.

Медицинские сёстры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. Медицинские сёстры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.

Профессиональный праздник медицинских сестёр отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853–1856) организовала первую в мире службу сестёр милосердия.

Известно, что среди сестёр милосердия, отправившихся на фронт Крымской войны, были и русские монахини из московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские женщины-аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестёр милосердия в профессиональную общественную организацию — Международный совет медицинских сестёр (International Council of Nurses, ICN), который и принял решение отмечать данный праздник в день рождения Флоренс Найтингейл.

Сегодня ICN является федерацией более чем 130 национальных ассоциаций медсестёр, представляющих более 27 миллионов медсестёр во всём мире.