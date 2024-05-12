Великолукский суд лишил родительских прав мать, убившую троих детей

10:45, 12 мая 2024, ПАИ

Мать, обвиняемая в убийстве троих детей в Псковской области, лишена родительских прав, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено гражданское дело по иску органа опеки и попечительства Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области, отца и бабушки детей о лишении родительских прав женщины, обвиняемой в убийстве своих троих малолетних детей.

Решением суда за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, ответчица лишена родительских прав в отношении дочери, 2018 года рождения, которая проживала с отцом, и сына, 2011 года рождения, который проживал с бабушкой по материнской линии, с ответчицы взысканы алименты на содержание детей.

Девочка, 2018 года рождения, передана на воспитание отцу, мальчик, 2011 года рождения, передан органам опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что прокуратура области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных следственными органами СК России по Псковской области по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних) и пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, 23 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в Великих Луках, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей – восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы.