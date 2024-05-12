Реставраторы проводят вычинку каменной и кирпичной кладки в Тарарыгиной башне Псково-Печерского монастыря

11:31, 12 мая 2024, ПАИ

Реставраторы проводят вычинку каменной и кирпичной кладки в Тарарыгиной башне Псково-Печерского монастыря, сообщается в Telegram-канале «АНО Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

В дальнейшем планируется укрепление стен и фундаментов инъекционными растворами. Подготовка к этим работам завершена. Инъекционные пакеры установлены в кладку стен. При этом завершены работы по устройству деревянных перекрытий между ярусами.

«Башня Тарарыгина, или Наугольная, первоначально была круглой. В 1615 году она была разрушена шведами. При восстановлении башне придали прямоугольную форму. В нижнем ярусе стены башни сохранились бойницы щелевидной формы, отличающиеся от квадратных амбразур верхних ярусов, в XVII веке облицованных кирпичом. Предположительно, щелевидные бойницы – это сохранившиеся детали первичной башни, разру­шенной во время сражения. Остатки земляных бастионов и вала перед крепостью, воз­ведённые в 1701 году по указу Петра I, сохранились и сегод­ня», – рассказали реставраторы.