Телефонные мошенники обокрали жителей Псковской области на 700 тысяч рублей

12:05, 12 мая 2024, ПАИ

700 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Печорского района звонили неизвестные лица и под различными предлогами выманивали у доверчивых граждан деньги.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, не досчитались в совокупности около 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.