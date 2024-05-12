Телефонные мошенники обокрали жителей Псковской области на 700 тысяч рублей
700 тысяч рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Печорского района звонили неизвестные лица и под различными предлогами выманивали у доверчивых граждан деньги.
В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, не досчитались в совокупности около 700 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
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