Пять пьяных подростков съехали в реку в Ленинградской области
Пять пьяных подростков на автомобиле съехали в реку в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На данный момент известно, что двое подростков спаслись самостоятельно, двое погибли. Сейчас спасатели ищут пятого подростка.
По информации пресс-службы, автомобиль Skoda двигался с грубыми нарушениями, требование полицейских остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню.
На место происшествия были вызваны спасательные службы. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются.
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