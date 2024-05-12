Отряд доброхотов-математиков из Москвы посетил «Михайловское»

21:00, 12 мая 2024, ПАИ

Небольшой отряд доброхотов из Москвы работал в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в эти выходные и праздничные майские дни. Участниками волонтёрской команды стали шестиклассники физико-математической школы № 2007 и их преподаватель – русист Елена Крутова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Среди дел, порученных юным помощникам, была прополка смородины в мемориальной усадьбе Ганнибалов «Петровское» и полив берёзовой аллеи, которая недавно, также силами волонтёров-экоактивистов, появилась в парке Михайловского.

Судя по отзывам, которые дети написали по завершении своего визита в Пушкинский заповедник, они были впечатлены красотой и ухоженностью усадебных территорий и остались довольны тем, что принесли пользу людям, ещё раз отработали навыки работы в команде и при этом весело и интересно провели время. А руководитель доброхотского отряда Елена Крутова от лица всего отряда выразила благодарность сотрудникам заповедника, которые «безупречно организовали наше взаимодействие», и отметила, что доброжелательность и радушие музейщиков мотивировали детей на работу лучше всего.

В «Михайловском» добавили, что юные математики-доброхоты также побывали на экскурсиях по заповеднику, стали участниками фольклорной программы «Святый Ягорий» и мастер-класса «Письма, опалённые войной» в музейном комплексе в деревне Бугрово.