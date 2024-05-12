Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли гвардии ефрейтор Александр Спиридонов, гвардии рядовой Раджа Симон, рядовой Александр Гореликов, рядовой Николай Горлачев, рядовой Валерий Рудяков, рядовой Евгений Худяков.
«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – написал губернатор.
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