Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

21:34, 12 мая 2024, ПАИ

Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова



Фото: Фото погибших опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли гвардии ефрейтор Александр Спиридонов, гвардии рядовой Раджа Симон, рядовой Александр Гореликов, рядовой Николай Горлачев, рядовой Валерий Рудяков, рядовой Евгений Худяков.

«Вечная память и вечная слава. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Всю необходимую помощь семьям обязательно окажем», – написал губернатор.