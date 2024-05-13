Подробности оформления социальной пенсии узнали россияне

07:50, 13 мая 2024, ПАИ

Социальная пенсия – выплата, которая осуществляется за счёт федерального бюджета. Она направлена в первую очередь на поддержку инвалидов, а также тех, кто не имеет права на страховую пенсию по разным причинам, пишет РБК.

Чтобы получить социальную пенсию, требуется постоянное проживание в России, для иностранцев – не менее 15 лет, а также принадлежность к категории «нетрудоспособные граждане». Стоит учесть, что россияне, которые переехали за границу, не имеют права на социальную пенсию.

Социальная пенсия – эта одна из форм государственной помощи, предоставляемая людям, у которых нет трудового стажа или они нетрудоспособны по различным причинам. Социальная пенсия финансируется из государственного бюджета. Её могут получать люди разных категорий с установленными возрастными ограничениями. При этом размер выплаты фиксирован.

Ранее сообщалось, что закон Псковской области о гарантиях социальной поддержки детей-сирот дополнили новой нормой, связанной с обучением.