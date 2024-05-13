В Пскове пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве охотнее соглашается молодёжь

08:18, 13 мая 2024, ПАИ

В Пскове проверку на полиграфе при приёме на работу охотнее проходит молодёжь (до 24 лет), чем люди старшего возраста, следует из данных опроса SuperJob.

Тестирование на полиграфе проводят 6 % работодателей. При этом 37 % работодателей считают такие проверки целесообразными – 2 % для всех должностей, 35 % только для тех, которые связаны с финансами.

67 % псковичей готовы пройти проверку на полиграфе при трудоустройстве, а 23 % – категорически против.

Ранее сообщалось, что 67 % работодателей из Пскова принимают на стажировки молодых специалистов, а по профессии работают только 45 % псковичей.