67% псковских работодателей принимают молодёжь на стажировки

12:42, 10 мая 2024, ПАИ

67 % работодателей из Пскова принимают на стажировки молодых специалистов, следует из данных опроса SuperJob.

у 26 % разработаны для этого специальные программы, у 41 % – пока нет утвержденной концепции стажировок.

Каждый второй сотрудник псковских компаний утверждает, что после стажировки трудоустройство предлагается большинству молодых специалистов. В 15 % организаций предложение о трудоустройстве делают менее чем в половине случаев, в 24 % компаний – только особо отличившимся стажёрам.

57 % опрошенных получили работу после прохождения стажировки, 18 % имели шансы, но решили отклонить предложение.

70 % стажёров надеются получить практический опыт, а 14 % хотят лучше узнать тонкости профессии, её плюсы и минусы.

Ранее сообщалось, что только 45 % псковичей работают по специальности, полученной в вузе.

Кроме того, стало известно, какие навыки чаще всего приукрашивают в резюме соискатели из Пскова.