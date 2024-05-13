Отопительный сезон завершился в Пскове

08:30, 13 мая 2024, ПАИ

Отопительный сезон завершился в Пскове сегодня, 13 мая. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«С 8:00 началось прекращение подачи тепла. Прогретые дома и устойчивые плюсовые температуры, которые обещают нам синоптики, позволят комфортно перейти на летний режим», – написал он.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Пскове продлили на неделю в связи с похолоданием.

Напомним, что в 2022 году отопление отключили 16 мая, а в 2023 – 10 мая.