Десять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

10:18, 13 мая 2024, ПАИ

Десять пожаров ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за двое суток, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

11 мая в 2:56 в СНТ «Радуга» Псковского района сгорела баня. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи. От огня спасли садовый дом.

В 5:16 сгорело бесхозное строение на улице Коммунаров в Дедовичах. Причина возгорания устанавливается.

В 15:50 в деревне Блясино Красногородского района огонь повредил потолок и стену в бане. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 23:01 сгорела баня в деревне Жуково Палкинского района. Предварительно, пожар произошёл из-за аварийного режима работы отопительной печи. Спасены жилой дом и хозпостройка.

12 мая в 14:35 в многоквартирном жилом доме № 17 на улице Пароменской в Пскове выгорели межэтажные электрические щиты учёта и распределения электроэнергии со второго по пятый этаж. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования в электросчетчике. Спасены семь человек, эвакуировано два человека, из которых один ребёнок.

В 17:06 на улице 1-й Поселочной в Пскове сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 13:05 на улице Великорецкой в Опочке в бане огонь повредил стену. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки. Спасены жилой дом и три хозпостройки.

В 13:17 в СНТ «Подснежник» в Великих Луках в двухэтажном садовом доме огонь повредил обрешетку кровли, на первом этаже внутри дома огонь повредил стену и потолок, также стена повреждена на мансардном этаже. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Спасён садовый дом.

В 13:23 сгорел жилой дом в деревне Цвень Дедовичского района. При пожаре погибла 92-летняя женщина. Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы в электросети внутри дома.

В 22:00 в деревне Долговица Куньинского района сгорел нежилой дом. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.