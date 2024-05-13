Как замедлить старение: советы диетолога

10:10, 13 мая 2024, ПАИ

Как предотвратить преждевременное старение организма, рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова, сообщает РИА Новости.

К старению организма приводят продукты с высоким содержанием сахара и произведённые в промышленных условиях с использованием искусственных ароматизаторов, консервантов и загустителей. «Чтобы предотвратить старение, нужно минимизировать такую пищу», – отметила Галина Волкова.

Также специалист рекомендует питаться сбалансировано, есть 400-500 граммов овощей и фруктов каждый день, пить достаточное количество воды.

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