Как замедлить старение: советы диетолога
Как предотвратить преждевременное старение организма, рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова, сообщает РИА Новости.
К старению организма приводят продукты с высоким содержанием сахара и произведённые в промышленных условиях с использованием искусственных ароматизаторов, консервантов и загустителей. «Чтобы предотвратить старение, нужно минимизировать такую пищу», – отметила Галина Волкова.
Также специалист рекомендует питаться сбалансировано, есть 400-500 граммов овощей и фруктов каждый день, пить достаточное количество воды.
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