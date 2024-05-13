У пользователей из России вновь появилась возможность легально обновить Windows и Office

10:29, 13 мая 2024, ПАИ

Российские пользователи вновь могут обновить программное обеспечение Windows и Office без использования VPN и сторонних сервисов, пишет газета «Известия».

Возможность вновь обновлять ПО пользователям из России стала доступна после того, как компания-разработчик разблокировала свой сайт на территории России. На данный момент можно скачать самые популярные версии Windows, в том числе и самую последнюю Windows 11 22H2.

Специалисты IT-индустрии считают, что разблокировка сайта связана с пересмотром политики компании по отношению к пользователям из России, которые уже купили программное обеспечение компании. Такой шаг, по их словам, соответствует нормам международного и российского права, так как предоставление ПО частным лицам из России не попадает под ограничения из-за санкций.

Напомним, что Microsoft заблокировала доступ к своему сайту с территории РФ ещё в сентябре 2022 года. После этого на российских маркетплейсах стали появляться в продаже флешки с пиратским софтом, который можно было установить на свой компьютер.