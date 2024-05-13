Почтовый музей в Великих Луках примет участие в «Ночи музеев»

10:31, 13 мая 2024, ПАИ

Почтовый музей в Великих Луках примет участие в «Ночи музеев» 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе УФПС Псковской области.

Сотрудники музея представят программу «Письмо, в котором целый мир» и раскроют историю российской почты начиная с X века, а также расскажут о филателии, филокартии и посткроссинге и объяснят, почему работа современной почты — необходимая часть жизни нашего общества.

Выставочные экспонаты почтового музея объединяют все этапы развития почтовой связи: от воссоздания быта почтовой станции XIX века до почтового отделения советского периода и современной почты. В музее собраны коллекции филателии, филокартии, нумизматики и фалеристики. Предметы средств связи представлены в порядке их технологического прогресса.

Все участники экскурсии смогут бесплатно подписать и отправить открытки своим родным и близким прямо с места события.

Обычно Псковский областной почтовый музей работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 часов, суббота и воскресенье — выходные. Однако в Ночь музеев 18 мая (суббота) музей изменит график и будет открыт с 16:00 до 20:00.

Музей расположен по адресу: Великие Луки, ул. Некрасова, д. 1. Вход бесплатный.