Псковская область находится на 39-м месте в рейтинге российских регионов по вводу жилья

11:42, 13 мая 2024, ПАИ

Псковская область находится на 39-м месте в рейтинге ​российских регионов по вводу жилья. Такие данные приводит РИА Новости.

В прошлом году в Псковской области на одного человека в эксплутацию введеной 0,652 кв. метра жилья. Всего введено 379 тысяч кв. метров жилья, что на 11,6% больше, чем в 2022 году.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя региона, в 2023 году составила 37,9 кв. метра.

Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область. Здесь в пересчете на одного жителя в 2023 году введено более двух квадратных метров. На второй и третьей строчке — Тюменская область и Чеченская Республика, где введено по полтора квадратных метра. Самые низкие показатели — в Чукотском автономном округе, Мурманской и Магаданской областях.