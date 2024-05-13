Посвящённая Александру Пушкину выставка откроется в Пскове 23 мая

14:35, 13 мая 2024, ПАИ

Выставка «Стихи модного поэта записал уездной барышне в альбом», посвящённая 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, откроется в Псковском областном центре народного творчества 23 мая в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Посетители смогут увидеть экспонаты, отражающие жизнь и творчество Александра Пушкина, – гардероб и аксессуары, созданные на основе образцов первой половины XIX века, живопись, графические работы, композиции со сценами из жизни провинциального дворянства, портреты, созданные в стиле XIX века, изделия декоративно-прикладного творчества в различных техниках.

В день открытия для гостей выступят участники студии исторического и социального танца госпожи Макаровой.

Напомним, что с 6 по 9 июня в Псковской области пройдут Дни пушкинской поэзии и русской культуры. В рамках 225-летия со дня рождения поэта в регионе состоится около 100 мероприятий.