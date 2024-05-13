ПФКИ помог себежанину воплотить проект о русских народных сказках и былинах
Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в Себеже удалось начать реализовывать проект, посвященный русским сказкам и былинам. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал автор проекта «Небесный остров Себеж. Проект-погружение в русские сказки и былины» Виктор Москаленко.
Проект подразумевает трансляцию через соцсети не только разных вариантов сказок, но и исследование возможных источников возникновения сказок и былин, отшлифовку характеров и сюжетов, любопытные факты о русских народных сказках и былинах. Кроме того, в рамках проекта будут организованы онлайн-квесты и квесты для всей семьи с катанием по озеру и развлекательно-познавательной частью в Себеже.
Проект стал победителем грантового конкурса, организованного Президентским фондом культурных инициатив (ПФКИ). Размер гранта составил порядка полумиллиона рублей. Сроки реализации проекта: с 15 января по 15 декабря текущего года.
«С победой в конкурсе ПФКИ жизнь заиграла интересными красками. Воплотить в жизнь небольшой проект – это целая история, огромный опыт и большая ответственность. Все участники команды с горящими глазами принялись за работу, появилась цель скорее реализовать этот проект, так как уже придумали продолжение этой идеи и готовы к новой подаче заявок», – отметил Виктор Москаленко.
Он добавил, что даже после окончания отчетности будет сделано все возможное, чтобы этот проект развивался и жил дальше.
«Как участник ПФКИ и победитель могу сказать одно – это здорово, что есть такая возможность быть участником, побеждать и реализовывать. Это придает сил и заряжает новой энергией. Главное, верить в свою мечту и идти к своей цели», – подчеркнул предприниматель.
Отметим, 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отметит трехлетие: в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о его создании.
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