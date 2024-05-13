Псковским организациям предлагают принять участие в конкурсе проектов по заботе о старшем поколении и семьях

16:16, 13 мая 2024, ПАИ

Организациям Псковской области предлагают принять участие в конкурсе проектов по заботе о старшем поколении и семьях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Фонд принимает заявки на конкурс «Сила внимания». Он был учреждён для организаций, которые заботятся о людях старшего возраста и семьях с детьми в трудной жизненной ситуации. В конкурсе представлены две номинации «С заботой о старших» и «С заботой о семье».

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, ТОС, центры соцобслуживания населения, бюджетные организации, которые реализуют проекты на малых территориях с населением до 200 тысяч человек.

Заявку на участие можно подать до 23 июня. Подробнее с правилами подачи заявки можно ознакомиться на сайте проекта.

Отметим, президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.