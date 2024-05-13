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Полицейские помогли эвакуировать жильцов из задымлённого подъезда многоэтажки в Пскове

Полицейские помогли эвакуировать жильцов из задымлённого подъезда многоэтажки на улице Пароменской в Пскове. Экипаж Госавтоинспекции при патрулировании получил сообщение о возгорании электрощитка на третьем этаже многоквартирного дома. Находившиеся неподалёку полицейские незамедлительно выехали по указанному адресу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские помогли эвакуировать жильцов из задымлённого подъезда многоэтажки в Пскове. Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Лейтенант полиции Владимир Кирсанов и старший лейтенант полиции Вячеслав Ефимов обнаружили возгорание электрощитков на нескольких этажах многоэтажки. При этом на верхних этажах произошло сильное задымление. Госавтоинспекторы для эвакуации жильцов дома выполнили поэтажное простукивание квартир, а сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области разворачивали действия для предотвращения пожара.

При возгорании электрощитков пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

Эвакуированные жительницы дома попросили спасти своих питомцев – кота и собаку, которые остались в жилище. Сотрудник пожарной охраны по указанным координатам отыскал животных, после чего передал их полицейскому, а тот в свою очередь – владелицам питомцев.

Ранее сообщалось, что десять пожаров ликвидировали пожарные подразделения Псковской области за двое суток.

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