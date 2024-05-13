В Пскове задержаны правонарушители, запустившие фейерверк под мостом Александра Невского

21:00, 13 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции задержали правонарушителей, запустивших фейерверк в Пскове, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Несмотря на запрет запуска фейерверков, двое граждан – мужчина 1986 года рождения и женщина 1979 года рождения – решили всё-таки нарушить законодательство и выпустить фейерверк под мостом Александра Невского.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции задержали правонарушителей и доставили в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы. Обстоятельства выясняются.