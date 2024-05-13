В Пскове задержаны правонарушители, запустившие фейерверк под мостом Александра Невского
Сотрудники Госавтоинспекции задержали правонарушителей, запустивших фейерверк в Пскове, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Несмотря на запрет запуска фейерверков, двое граждан – мужчина 1986 года рождения и женщина 1979 года рождения – решили всё-таки нарушить законодательство и выпустить фейерверк под мостом Александра Невского.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции задержали правонарушителей и доставили в отдел полиции, где на них были составлены административные протоколы. Обстоятельства выясняются.
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