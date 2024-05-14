50 родителей детей с инвалидностью в Псковской области одновременно работают и получают выплату

11:14, 14 мая 2024, ПАИ

50 родителей детей с инвалидностью в Псковской области одновременно работают неполный рабочий день и получают выплаты по уходу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Условия касаются получателей ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей по уходу за детьми с инвалидностью в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства первой группы.

Раньше эта выплата назначалась лишь неработающим трудоспособным родителям и опекунам. В прошлом году в регионе её смогли получить более двух тысяч жителей. А уже с 2024 года право на выплату появилось и у работающих россиян, рассказала управляющий региональным отделением СФР Наталья Мельникова.

Теперь выплату может получать один из родителей или опекунов, который работает неполный рабочий день.

Ранее сообщалось, что закон Псковской области о гарантиях социальной поддержки детей-сирот дополнен новой нормой. Кроме того, отмечалось, что 764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года.