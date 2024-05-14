При поддержке ПФКИ стала возможна постановка исторического шоу «Россия начинается здесь» в Пскове

12:06, 14 мая 2024, ПАИ

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в Пскове стала возможной реализация проекта «Историческое шоу «Россия начинается здесь». Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказали авторы инициативы.

Социальный творческий проект «Историческое шоу «Россия начинается здесь» после победы в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив был успешно реализован в 2022 году и представлен во время празднования Дня города Пскова. Организаторами шоу выступили АНО «Центр талантов» и Дом офицеров.

Сам проект – это продолжение развития творческих инициатив, более двухсот участников и руководителей коллективов Дома офицеров и других досуговых учреждений Псковской области.

Проект уникален за счет показа исторических картин прошлого Псковской земли в рассказах танца: о «Повести временных лет», об основательнице города княгине Ольге, о Ледовом побоище на Псковской земле.

Основным исполнителем театрализованной хореографической постановки выступил заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры». Благодаря грантовой поддержке в багаже коллектива появились новые постановки, оригинальные аранжировки Андрея Евстафьева из песенного материала Ольги Сергеевой, сшиты новые костюмы. Размер грантового сопровождения со стороны Президентского фонда культурных инициатив составил порядка 2,6 миллиона рублей.

«Очень важно, когда проект имеет продолжение. Созданная творческая программа – достойный пролог социально значимых культурных программ разного уровня от муниципальных до федеральных. Хореографические постановки с разработанным аудио- и видеосопровождением используются как самостоятельные цельные танцевальные композиции в разножанровых масштабных программах», – отметили авторы проекта.

Полноценное шоу было представлено в московском парке Зарядье в рамках юбилейного фестиваля Русского географического общества.

«Синергия детских и молодежных коллективов из разных районов области внесла неоценимый вклад в формирование знаний командной работы. А выступление на большой, излюбленной псковичами, сцене дало возможность демонстрации своего успеха на массовую аудиторию», – подчеркнули авторы инициативы.

Отметим, 17 мая Президентский фонд культурных инициатив отметит трёхлетие: в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о его создании.