Путепровод над трассой М-9 в Великолукском районе демонтируют до конца года

11:18, 14 мая 2024, ПАИ

Путепровод над трассой М-9 вблизи деревни Булынино в Великолукском районе демонтируют до конца года. Во время капремонта специалистам предстоит практически построить новое искусственное сооружение в составе клеверной развязки на пересечении федеральных дорог М-9 «Балтия» и А-122 в Великолукском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В этом году на месте устроят временные объезды. Пересечение потоков дорожники организуют в одном уровне частично через съезды в составе развязки, частично – по новому отсыпанному земляному полотну. После того как закроют движение по путепроводу, специалисты начнут его демонтировать. Этот этап работ планируется завершить до конца декабря.

Ко второму этапу дорожники приступят в следующем году. Специалисты возведут цельнометаллические балочные неразрезные пролётные строения с изменением продольной схемы путепровода. Также дорожники построят новые опоры, устроят мостовое полотно, заменят дренажные и водоотводящие системы, лестничные сходы и другое. Новое сооружение планируют ввести в эксплуатацию до 1 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что путепровод отремонтируют в Пыталовском муниципальном округе. Кроме того, отмечалось, что в регионе до конца года завершат ремонт шести мостов и путепровода.