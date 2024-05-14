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Ещё один перевозчик открывает автобусный рейс между Петербургом и Таллином через Псков

Ещё один перевозчик, на этот раз эстонский Lux Express, с 21 мая открывает автобусный рейс между Петербургом и Таллином. Он пройдёт через Псков, Тарту и другие города южной Эстонии. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Ещё один перевозчик открывает автобусный рейс между Петербургом и Таллином через Псков. Фото предоставлено компанией

Маршрут через пункты пропуска Шумилкино – Лухамаа станет дополнительным к основному, соединяющему Санкт-Петербург и Таллин через пункт пропуска Ивангород – Нарва.

Еженедельно на маршруте через Шумилкино – Лухамаа перевозчик будет совершать по два отправления в каждую сторону: по вторникам и воскресеньям в 19:05 из Санкт-Петербурга и по понедельникам и средам в 19:00 из Таллина. Время прибытия автобусов: в Таллин – в 6:05, в Санкт-Петербург – в 6:00.

Первый рейс на маршруте запланирован из Санкт-Петербурга на следующей неделе – во вторник, 21 мая. Из Таллина дебютное отправление состоится 22 мая.

Автобусы Lux Express будут совершать в пути несколько остановок: в Пскове, МАПП «Шумилкино», «Лухамаа» (МАПП и отдельная остановка после пункта пропуска), на автовокзалах эстонских городов Выру и Тарту.

При следовании автобусов из Санкт-Петербурга на автовокзале в Пскове возможна только посадка новых пассажиров в автобусы, а все остановки в эстонских городах будут осуществляться исключительно для высадки пассажиров.

В обратную сторону – из Таллина – в Выру, Тарту и на остановке Лухамаа возможна посадка пассажиров, а в Пскове только высадка.

Время в пути составит около 11 часов, включая остановки.

В настоящий момент Lux Express на линии Санкт-Петербург – Таллин оперирует шестью ежедневными автобусными отправлениями в каждую сторону. Эти рейсы проходят через пункт пропуска Ивангород – Нарва. Пассажиры пересекают границу пешком в связи с закрытием на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Ивангород. Компания на этом маршруте обслуживает только дневные рейсы в связи с новым режимом работы пункта пропуска в городе Нарва, который закрывается с 23:00 до 7:00.

Также перевозчик продолжает осуществлять отправления на маршруте между Санкт-Петербургом и Ригой – ежедневно по одному в каждую сторону через пункт пропуска Ивангород – Нарва. Автобусы на этой линии осуществляют остановку в Тарту и Валге.

Пересекать границу между Россией и Эстонией по-прежнему могут российские граждане, у которых есть ВНЖ или гражданство другой страны, а также те, кто направляется с целью посещения близких родственников или по работе.

Ранее сообщалось, что с 15 мая компания Ecolines также открывает движение по регулярному маршруту Санкт-Петербург – Псков – Таллин с пересечением границ на автобусе. Напомним, что из Пскова в Тарту, Таллин и обратно можно добраться и автобусами Baltic Shuttle.

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Ещё один перевозчик открывает автобусный рейс между Петербургом и Таллином через Псков

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