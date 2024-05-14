Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 15 мая
Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области 15-17 мая местами, с 18 мая – в большинстве районов региона, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Напомним, с начала года в Псковской области зафиксировано более 130 палов, выгорело более 120 гектаров растительности.
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14 мая 2024
Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит в рамках акции «Культурные выходные» в Себеже