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Общество

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 15 мая

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области 15-17 мая местами, с 18 мая – в большинстве районов региона, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Скриншот из видео пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области

Напомним, с начала года в Псковской области зафиксировано более 130 палов, выгорело более 120 гектаров растительности.

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