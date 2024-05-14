Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 15 мая

14:18, 14 мая 2024, ПАИ

Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области 15-17 мая местами, с 18 мая – в большинстве районов региона, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Напомним, с начала года в Псковской области зафиксировано более 130 палов, выгорело более 120 гектаров растительности.