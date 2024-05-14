Ольга Тимофеева: Каждый муниципалитет Псковской области достоин стать туристической «конфеткой»

16:47, 14 мая 2024, ПАИ

Каждый из муниципалитетов Псковской области достоин стать туристической «конфеткой». Таким мнением в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) поделилась вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева.

«По каждому из муниципалитетов есть какие-то намётки, мы говорили о создании мероприятий – визитных карточек каждого муниципалитета. Но культура, как мы помним, в пирамиде Маслоу стоит на самом верху. Для того чтобы эта пирамида получилась, надо начать с основания: выявить точки роста, подсветить их и, так скажем, сформировать легенды. И в зависимости от этого уже будут проходить мероприятия событийные или репертуарные», – отметила Ольга Тимофеева.

У каждого из муниципалитетов есть уникальные истории – из них можно сделать не просто конфетку, а целый торт, подчеркнула вице-губернатор Псковской области.