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Ольга Тимофеева: Каждый муниципалитет Псковской области достоин стать туристической «конфеткой»

Каждый из муниципалитетов Псковской области достоин стать туристической «конфеткой». Таким мнением в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) поделилась вице-губернатор Псковской области Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева: «Каждый муниципалитет Псковской области достоин стать туристической «конфеткой». Фото: ПАИ

«По каждому из муниципалитетов есть какие-то намётки, мы говорили о создании мероприятий – визитных карточек каждого муниципалитета. Но культура, как мы помним, в пирамиде Маслоу стоит на самом верху. Для того чтобы эта пирамида получилась, надо начать с основания: выявить точки роста, подсветить их и, так скажем, сформировать легенды. И в зависимости от этого уже будут проходить мероприятия событийные или репертуарные», – отметила Ольга Тимофеева.

У каждого из муниципалитетов есть уникальные истории – из них можно сделать не просто конфетку, а целый торт, подчеркнула вице-губернатор Псковской области.

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