Расписание движения поезда Великие Луки – Себеж изменится с 19 мая

17:10, 14 мая 2024, ПАИ

Расписание движения пригородного поезда Великие Луки – Себеж по техническим причинам изменится с 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Великих Лук.

Поезд № 6509, курсирующий по пятницам, субботам и воскресеньям, будет отправляться из Великих Лук в 16:50, а далее до Гущино действующим расписанием: Гущино – 17:17–17:25, ОП 500-й км – 17:30–17:31, Новосокольники – 17:38–17:50 и далее по расписанию.

Ранее сообщалось, что концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади в Пскове утвердил глава региона Михаил Ведерников. Подробности можно узнать здесь.