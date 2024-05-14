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Отличным примером взаимодействия назвал строительство очистных сооружений в Плюссе Александр Котов

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во вторник, 14 мая, осмотрели успешно введённые в эксплуатацию очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье. Спикер регионального парламента назвал их строительство за счёт федеральной программы Комплексного развития сельских территорий отличным примером взаимодействия, объединения возможностей и усилий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Михаил Ведерников и Александр Котов осмотрели новые очистные сооружения в Плюссе. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Подрядчиком на объектах была организация из Псковской области – завод «Полипласт». Она выступила и проектировщиком технологии очистки, и поставщиком оборудования.

«Работы выполнены качественно, в срок и довольно успешно. Считаю целесообразным при реализации аналогичных проектов в нашей области использовать опыт нашего местного производителя и рассматривать его в качестве потенциального подрядчика», – отметил Александр Котов.

Спикер напомнил о предложении министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, допустившего возможность заключения контрактов с единственным поставщиком при реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», и отметил, что считает перспективным сотрудничество с такими проверенными подрядчиками, как «Полипласт». Предприятие способно предложить и проектные решения по технологии очистки, и оборудование собственного производства.

«Вот в таких случаях прямые договоры, на мой взгляд, однозначно целесообразны. Мы видим положительный опыт в нашем регионе», – добавил Александр Котов.

Кроме того, председатель Собрания отметил роль главы Плюсского района Натальи Ивановой в реализации проекта.

«Наталья Леонидовна ещё в статусе заместителя главы района принимала самое непосредственное участие в разработке проектно-сметной документации, затем, уже будучи главой муниципалитета, лично работала с подрядчиком, занималась сопровождением и контролем строительно-монтажных работ вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы сумели использовать возможности и объединить усилия. Рад, что у нас всё получилось. Это отличный пример взаимодействия», – отметил Александр Котов.

Добавим, что это уже второй подобный проект, реализующийся в Плюсском районе по программе комплексного развития сельских территорий. В прошлом году в посёлке Заплюсье Плюсского района запущен аналогичный комплекс очистных сооружений.

Кроме того, сообщалось, что коммунальную инфраструктуру комплексно модернизируют в Острове-3.

Также отмечалось, что около 160 объектов ЖКХ планируют модернизировать в Псковской области.

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