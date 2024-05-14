Работникам избирательной системы Куньинского района вручили почётные грамоты

19:22, 14 мая 2024, ПАИ

Работникам избирательной системы Куньинского района, внёсшим существенный вклад в организацию выборов президента РФ на территории муниципалитета, вручили почётные грамоты и благодарственные письма. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева



Фото: Telegram-канал Олега Лебедева









Письма и грамоты вручили глава Куньинского района Олег Лебедев и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Ещё раз благодарю всех причастных за высокий уровень организации выборного процесса и обеспечение высокой явки избирателей», – написал Олег Лебедев.

Ранее сообщалось, что организаторы и педагоги из Псковской области получили благодарственные письма Минпросвещения РФ за работу над всероссийским проектом «Билет в будущее».