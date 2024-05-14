Работникам избирательной системы Куньинского района вручили почётные грамоты
Работникам избирательной системы Куньинского района, внёсшим существенный вклад в организацию выборов президента РФ на территории муниципалитета, вручили почётные грамоты и благодарственные письма. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев.
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
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Фото: Telegram-канал Олега Лебедева
Письма и грамоты вручили глава Куньинского района Олег Лебедев и председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
«Ещё раз благодарю всех причастных за высокий уровень организации выборного процесса и обеспечение высокой явки избирателей», – написал Олег Лебедев.
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