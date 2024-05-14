Ежегодная акция «Укрась свой город» прошла в Опочке

21:47, 14 мая 2024, ПАИ

Ежегодная весенняя акция «Укрась свой город» прошла в Опочке, пишет газета «Красный маяк».



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»



Фото: газета «Красный маяк»







Акция состоялась у здания Опочецкой районной библиотеки. Садоводы и огородники безвозмездно делились со всеми желающими саженцами цветов: ромашек, хризантем, примул, сирени, ирисов, лилейников и других сортов, а также плодово-ягодными культурами: вишней, малиной, садовой земляникой.

«Те, кто хотел соблюсти традиции, по народному обычаю оставляли копеечку, чтобы растения прижились», – заключили в издании.

Кроме того, пасхальная ярмарка состоялась в Печорах. Гости мероприятия смогли купить выпечку, напитки, варенье и изделия ручной работы, а также посетили праздничный концерт и мастер-классы.

А также 17 и 18 мая в Пскове пройдёт ярмарка белорусских товаров. Жители и гости города смогут купить мясную продукцию, сгущённое молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также ковры.