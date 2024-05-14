Ежегодная акция «Укрась свой город» прошла в Опочке
Ежегодная весенняя акция «Укрась свой город» прошла в Опочке, пишет газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Акция состоялась у здания Опочецкой районной библиотеки. Садоводы и огородники безвозмездно делились со всеми желающими саженцами цветов: ромашек, хризантем, примул, сирени, ирисов, лилейников и других сортов, а также плодово-ягодными культурами: вишней, малиной, садовой земляникой.
«Те, кто хотел соблюсти традиции, по народному обычаю оставляли копеечку, чтобы растения прижились», – заключили в издании.
Кроме того, пасхальная ярмарка состоялась в Печорах. Гости мероприятия смогли купить выпечку, напитки, варенье и изделия ручной работы, а также посетили праздничный концерт и мастер-классы.
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