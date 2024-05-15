Борис Елкин рассказал о направленных на развитие Пскова проектах

07:51, 15 мая 2024, ПАИ

Глава города Борис Елкин обсудил направленные на развитие Пскова проекты на заседании Градостроительного Совета. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В частности, на Аллее Победы появится памятный знак «Дети войны», посвящённый детям, жившим в годы военного времени. Проект памятника одобрен, а благоустройство прилегающей к нему территории будет обсуждаться на следующем заседании

Принята концепция благоустройства площади железнодорожного вокзала. Железнодорожный и автобусный вокзалы объединятся в один современный транспортный узел. Борис Елкин поручил проектировщику разработать варианты навесов над посадочной площадкой и ограждения, а также доработать планировку сквера вокруг часовни.

Также Совет одобрил архитектурную концепцию и объёмно-планировочное решение гостиничного комплекса 3* Cosmos. Будет разрабатываться дальнейшая проектно-сметная документация, отметил глава города.