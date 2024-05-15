Порядка 60 заявок подали для участия в фестивале любительских театров в Псковском районе

12:25, 15 мая 2024, ПАИ

Порядка 60 заявок подали для участия во Всероссийском театральном фестивале-конкурсе любительских театральных коллективов «Смотри-2024», который пройдёт в деревне Родина Псковского района с 16 по 19 мая. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал директор Родинского дома культуры и организатор фестиваля-конкурса Александр Иванов.

«В 2022 году Псковскому району исполнилось 95 лет. В рамках юбилея муниципалитета мы решили организовать театральный фестиваль для любительских театров, так как это достаточно сильно решило бы проблему работы любительских театров. Ведь они не имеют своих площадок для показа своего творчества, для представления своих работ зрителю», – отметил он.

Первый фестиваль собрал на своей сцене порядка пяти регионов, в 2023 году количество спектаклей выросло до 15. В этом году зрителю будет представлено 25 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, Пушкина, Ижевска, Набережных Челнов, Ярославля, Калуги, Оренбурга, Сортавалы и Пскова.

«В этом году получилось так, что сама репутация привлекла все эти коллективы. Мы фактически не рекламировали этот фестиваль, а заявки поступали и поступали. Было порядка 57 заявок, и на сегодняшний момент для отбора в очном этапе будет представлено 25 спектаклей», – сказал Александр Иванов.

Изначально главной тематикой спектаклей для участия была выбрана пушкинская эпоха, так как в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. «Но так как это театр любительский, то у них очень разноплановые сюжеты и спектакли. Переговорили с членами жюри и решили оставить общую тематику. Но и пушкинских работ будет достаточно много», – пояснил организатор.

Сейчас на территории около Родинского дома культуры идёт установка уличной сцены, на которой завтра, 16 мая, в 18:00 состоится открытие фестиваля, а 19 мая в 14:00 – его закрытие. Основные показы спектаклей пройдут в концертном зале Дома культуры.

С афишей мероприятия можно познакомиться здесь.