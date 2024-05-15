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Происшествия

Вместо 10,5 года колонии суд назначил Лие Милушкиной 1,5 года исправительных работ

Вместо десяти с половиной лет колонии суд назначил Лие Милушкиной 1,5 года исправительных работ. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее приговором Псковского районного суда Лия Милушкина признана виновной в продаже крупного размера наркотиков с назначением наказания в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывание срока суд отсрочил до достижении ее ребенком 14 лет, то есть до 22 апреля 2024 года.

Однако в адрес суда поступило представление уголовно-исполнительной инспекции об освобождении Милушкиной от отбывания наказания либо замене наказания более мягким.

Судом при рассмотрении представления инспекции было учтено следующее. На профилактическую работу, проводимую с ней в период отсрочки наказания, подсудимая реагировала положительно. Согласно сведениям, предоставленным органами опеки, семья Милушкиной на учете не состоит, сведений о фактах лишения ее родительских прав и об отобрании детей не представлено. Ее жилое помещение пригодно для проживания семьи с несовершеннолетними детьми, но требуется проведение косметического ремонта в доме.

Из сведений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковского района следует, что Милушкина на индивидуальном профилактическом учете не состоит, на заседаниях комиссии по фактам уклонения от исполнения родительских обязанностей не рассматривалась. По месту работы женщина характеризуется удовлетворительно, имеет постоянный доход, к уголовной и административной ответственности в период отсрочки от отбывания наказания не привлекалась, органы полиции компрометирующей информацией в отношении Милушкиной не располагают. Милушкина не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, спиртными напитками не злоупотребляет, занимается воспитанием несовершеннолетнего сына, поддерживает контакт с его классным руководителем, интересуется его успеваемостью в школе, вину в содеянном полностью признала, при этом страдает рядом хронических заболеваний.

В связи с этим суд заменил первоначальное наказание Милушкиной исправительными работами на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Напомним, Лия Милушкина 16 января была задержана 16 января 2019 года вместе с супругом сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотических средств в крупном размере. Артем Милушкин, по версии правоохранителей, продал 2,19 грамма амфетамина, Лию Милушкину обвиняли в продаже 4,69 грамма амфетамина.

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