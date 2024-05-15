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Общество

Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Опочицы Псковского района

Распределительные сети общей протяженностью 4,9 километра и пункт редуцирования газа для подключения 59 домовладений в деревне Опочицы ввели в эксплуатацию в Псковском районе. Работы выполнили в рамках догазификации, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Опочицы Псковского района. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

С жителями деревни заключили 40 договоров, первые домовладения уже подключили к сетевому газу.

«В рамках комплексных договоров мы также выполняем работы в границах участков и готовим домовладения к приёму газа. Это значительно сокращает сроки подключения. В настоящее время оперативно подключаем новых потребителей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод протяженностью 1,4 километра для подключения 45 домовладений в деревне Смоленка ввели в эксплуатацию в Островском районе.

Напомним, 12 февраля в Бежаницах торжественно ввели в эксплуатацию газораспределительные сети на пяти улицах: газ пришёл в 80 домов. В режиме ВКС в торжественном запуске газоснабжения приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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