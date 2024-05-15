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Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении убийцы сожителя и его любовницы в Бежаницах

Возбуждено уголовное дело в отношении убийцы сожителя и его любовницы в Бежаницах. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

15 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в поселке Бежаницы тел 52-летнего мужчины и 34-летней женщины. По данному факту следственными органами СК России по Псковской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В Бежаницах женщина зарезала сожителя и его любовницу, застав их в постели. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По версии следствия, к совершению данного преступления причастна 42-летняя сожительница погибшего мужчина, которая в компании своего сожителя и их общей знакомой распивала спиртные напитки. Во время застолья женщина вышла из дома на улицу, а вернувшись, застала своего сожителя и их общую знакомую в постели. Ревнивица взяла кухонный нож и нанесла мужчине и женщине несколько ударов. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориального следственного отдела, сотрудников полиции, судебных экспертов. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления, включая его мотивы.

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