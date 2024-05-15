ТОС Красногородского и Куньинского муниципальных образований стали победителями в региональном конкурсе

12:19, 15 мая 2024, ПАИ

Лучшие территориальные общественные самоуправления определили в Псковской области. Победителями в региональном конкурсе стали ТОС Красногородского и Куньинского муниципальных образований, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Среди территориальных общественных самоуправлений, которые осуществляют свою деятельность в городских поселениях, городских и муниципальных округах, первое место заняло ТОС «Покровское» Красногородского муниципального округа, второе место – у ТОС «Новоселье» Стругокрасненского муниципального округа, а третье – у ТОС «Лидер» Опочецкого муниципального округа.

Среди ТОС, функционирующих в сельских поселениях, лучшим стал ТОС «Ущицы» сельского поселения «Куньинская волость» Куньинского района. Второе место заняло ТОС «Деревня Купуй» сельского поселения «Пореченская волость» Великолукского района, а третье – ТОС «Земляки» сельского поселения «Вязьевская волость» Дедовичского района.

Всего на второй этап конкурса было представлено 25 заявок. Победители и призёры получат гранты из областного бюджета на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее в региональном конкурсе победили 346 псковских ТОС.