Челюстно-лицевой хирург начнёт вести приём в Псковской детской областной больнице

13:27, 15 мая 2024, ПАИ

Челюстно-лицевой хирург Лев Журавлёв начнёт вести приём в Псковской детской областной клинической больнице с 22 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Врач будет принимать в консультативной поликлинике и работать в отделении отоларингологии. Лев Журавлёв имеет опыт работы в Псковской областной клинической больнице, сейчас является челюстно-лицевым хирургом в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере.

Лев Журавлёв окончил Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, а также ординатуру в Северо-Западном государственном медицинском университете. Кроме того, он прошёл профессиональную переподготовку по хирургической стоматологии и онкологии.

Записаться на приём к специалисту можно через регистратуру по телефонам (8 8112) 32-42-38, 32-42-39 с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00, а также по направлению лечащего врача. Приём бесплатный по полису ОМС.

Кроме того, новые специалисты пришли работать в Великолукскую стоматологическую поликлинику. Врач-стоматолог Умеда Орифова и стоматолог-хирург Виктория Холмогорова ведут приём пациентов в детском и лечебно-профилактическом отделениях.