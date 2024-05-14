В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришли работать новые специалисты
В Великолукской стоматологической поликлинике начали работу новые врачи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Врач-стоматолог Умеда Орифова и стоматолог-хирург Виктория Холмогорова ведут приём пациентов в детском и лечебно-профилактическом отделениях, отметили в комитете.
Умеда Орифова окончила Майкопский государственный технологический университет, Виктория Холмогорова – Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, а также прошла обучение в ординатуре Военно-медицинской академии имени С. Н. Кирова.
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