В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришли работать новые специалисты

21:15, 14 мая 2024, ПАИ

В Великолукской стоматологической поликлинике начали работу новые врачи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врач-стоматолог Умеда Орифова и стоматолог-хирург Виктория Холмогорова ведут приём пациентов в детском и лечебно-профилактическом отделениях, отметили в комитете.

Умеда Орифова окончила Майкопский государственный технологический университет, Виктория Холмогорова – Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, а также прошла обучение в ординатуре Военно-медицинской академии имени С. Н. Кирова.

Ранее сообщалось, что Николай Козловский назначен руководителем Пыталовской больницы, а Денис Станевич – исполняющим обязанности главного врача Печорской районной больницы.