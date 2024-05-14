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Общество

В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришли работать новые специалисты

В Великолукской стоматологической поликлинике начали работу новые врачи. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В Великолукскую стоматологическую поликлинику пришли работать новые специалисты. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Врач-стоматолог Умеда Орифова и стоматолог-хирург Виктория Холмогорова ведут приём пациентов в детском и лечебно-профилактическом отделениях, отметили в комитете.

Умеда Орифова окончила Майкопский государственный технологический университет, Виктория Холмогорова – Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, а также прошла обучение в ординатуре Военно-медицинской академии имени С. Н. Кирова.

Ранее сообщалось, что Николай Козловский назначен руководителем Пыталовской больницы, а Денис Станевич – исполняющим обязанности главного врача Печорской районной больницы.

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