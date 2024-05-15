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Общество

«Растения-лекари» и «Игры нашего двора»: как в Пскове прошёл фестиваль детских музейных программ

Ежегодный фестиваль детских музейных программ прошёл в Псковском музее-заповеднике. В этом году он был посвящён 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и прошёл в формате игры по станциям, которые объединяла общая тематика – Великая Отечественная война. Более 450 школьников в составе 14 классов из различных школ города побывали в музейном квартале и стали участниками фестиваля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

События фестиваля развернулись на пяти тематических площадках – «Этот День Победы», «23 июля», «Солдатский вещмешок», «Растения-лекари» и «Игры нашего двора». Станции располагались во дворе Поганкиных палат и в пространстве экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Ведущие рассказали школьникам о событиях военных лет, особое внимание уделив нелёгкой судьбе Псковщины и роли псковичей в деле достижения Победы.

На экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ребят познакомили с диорамой «Освобождение Пскова 23 июля 1944 г.», которая является одной из главных смысловых точек выставочного пространства, а на интерактивных площадках под открытым небом участникам фестиваля рассказали о буднях солдат на фронте, о растениях, которые часто спасали жизнь бойцам, об играх, которые были популярны среди ребят в 1940-1960-е годы, и, конечно же, разучили с ними несколько песен военных лет.

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