Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия в Островском районе
Автомобиль Chery вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, после чего водитель Chery, уходя от столкновения, допустил опрокидывание машины в кювет.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал 65-летний водитель Chery. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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