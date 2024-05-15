Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия в Островском районе

15:12, 15 мая 2024, ПАИ

Автомобиль Chery вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, после чего водитель Chery, уходя от столкновения, допустил опрокидывание машины в кювет.

В результате ДТП пострадал 65-летний водитель Chery. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.