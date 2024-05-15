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Происшествия

Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия в Островском районе

Автомобиль Chery вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло в Островском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия в Островском районе. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, после чего водитель Chery, уходя от столкновения, допустил опрокидывание машины в кювет.

  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Водитель спровоцировал ДТП и скрылся с места в Островском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП пострадал 65-летний водитель Chery. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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